В Госдуму внесут законопроект о возврате денег за авиабилет при задержке рейса

04 Декабря 2017 года, 14:04

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Государственную думу внесут законопроект, который обязует авиакомпании возвращать деньги за билет в случае задержки рейса более чем на три часа, сообщают РИА Новости.

Выплата за задержанный рейс будет производиться только в случае вины авиакомпании, погодные условия таким обстоятельством не являются, заявил депутат Госдумы Игорь Ананских. Тариф при этом (возвратные или невозвратные билеты) учитываться не будет.

«Это сделано для удобства пассажира, мы должны дать ему право выбора, если авиакомпания не выполняет свои условия», — добавил парламентарий.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу, перевозчик должен рассмотреть претензию пассажира в течение 30 дней. При этом четкие сроки возврата денег в кодексе не указаны.