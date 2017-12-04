Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

04 Декабря 2017 года, 14:15

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил учебно-боевые задачи на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Экипаж отработал взаимодействие с палубными истребителями Су-33, которые условно атаковали корабль с различных высот и направлений, а расчёты радиолокационных постов боевого информационного центра крейсера обеспечили их обнаружение и сопровождение техническими средствами, а также выдачу параметров целей на поражение бортовыми средствами противовоздушной обороны.

«В рамках проверки ракетного и артиллерийского вооружения были проведены стрельбы зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса» по имитированной воздушной цели. Личный состав батареи универсального калибра АК-130 отработал стрельбы по воздушной, береговой и морской целям», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» возвращается в Кольский залив. В течение дня на рейде Североморска на корабле будет проведено испытание авиационного оборудования, отработан приём вертолёта Ка-27 на палубу и его погрузка в ангар.