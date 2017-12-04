Марина Ковтун: в законодательство необходимо заложить меры, направленные на социальное развитие Арктических территорий

04 Декабря 2017 года, 14:28

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Мер, предусмотренных законопроектом «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», недостаточно для обеспечения комплексного социального развития Арктической зоны и улучшения качества жизни её населения, резюмировала Марина Ковтун в ходе пленарного заседания Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«Обеспечение посредством создания опорных зон комплексного ускоренного социально-экономического развития арктических субъектов России и Арктической зоны России в целом – эта цель продекларирована и в законопроекте, и в государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». На наш взгляд, предусмотренного законопроектом обязательства государства создать необходимую для реализации инвестпроектов инфраструктуру явно недостаточно для обеспечения комплексного социального развития Арктической зоны и улучшения качества жизни её населения», – заявила Ковтун.

По мнению главы региона, в законодательство необходимо заложить и меры, направленные на социальное развитие территорий, решение таких проблем, как сокращение населения арктических территорий.

«Сегодня мы должны говорить о том, как заложить в законодательство социальную политику: повышение качества жизни людей, повышение качества и доступности медицины», – уверена губернатор. В качестве примера она привела инициированную правительством Мурманской области программу «Арктический доктор». Также Ковтун заявила о необходимости учета в законодательстве вопросов экологической безопасности, науки и технологий.

Кроме того, глава региона раскритиковала стоимостной подход к понятию «якорный проект» опорной зоны развития в Арктике, заложенный в текущей версии законопроекта «О развитии Арктической зоны».