Луна приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние

04 Декабря 2017 года, 14:41

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Луна сегодня утром находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров, пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщение Московского планетария.

Декабрьское суперлуние можно было наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды.

«Декабрьское событие положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко», — отмечают в планетарии.

Следующее суперлуние произойдет в ночь на 2 января 2018 года. А ещё одно суперлуние в конце января следующего года совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке. В Москве можно будет наблюдать частные фазы.