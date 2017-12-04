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Главная » НОВОСТИ » Гособвинение доказало вину Алексея Улюкаева
 
 
 
 
04 Декабря 2017 года, 14:55

Гособвинение доказало вину Алексея Улюкаева


РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Гособвинение доказало в судебном процессе вину в получении взятки в  $2 миллиона бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в ноябре 2016 года по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий  было возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Улюкаева.

Как следует из речи гособвинителя, вина экс-министра подтверждается показаниями экс-главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, водителем Улюкаева, а также журналистами издания Life.

По словам Бориса Непорожного, прокурора Замоскворецкого суда, в ходе судебного следствия было установлено, что находясь на саммите БРИКС в Гоа во время бильярдной игры, «Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину сумму взятки» за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приватизации.

В понедельник в суде проходят прения сторон. Как ожидается, в завершении речи прокуроры озвучат наказание.

Обвинение Улюкаева предусматривает наказание в виде «штрафа от 2 млн до 5 млн рублей или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет или без такового». Непорожный попросил для экс-министра 10 лет колонии.

По мнению адвокатов, приговор экс-министру может быть оглашен уже в середине декабря.

Фото: РИА Новости

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