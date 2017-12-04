В России проводится конкурс «Хочу делать добро!»

04 Декабря 2017 года, 15:47

МУРМАНСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Федеральное агентство по делам молодежи проводит Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро!».

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 9 до 30 лет. Для этого необходимо придумать идею или представить уже существующую на суд жюри. При этом инициатива должна соответствовать одной из шести тематик: забота и внимание, культура и искусство, просвещение, город, новые медиа, гражданское участие.

Принять участие в конкурсе могут граждане России трех возрастных категорий: 9 – 13 лет, 14 – 17 лет и 18 – 30 лет. Лучшие проекты будут определены народным голосованием в январе 2018 года, после чего жюри выберет абсолютных победителей в каждой номинации.

Подробную информацию можно найти на портале проекты.добровольцыроссии.рф.