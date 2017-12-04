Таможенники сопредельных государств встретились на границе

04 Декабря 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В МАПП Борисоглебск, единственном в России пункте пропуска на сухопутном участке границы России с Норвегией, встретились представители таможенных ведомств двух сопредельных государств.

С российской стороны во встрече принимали участие руководитель представительства ФТС России в Финляндии Виталий Пешков, начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Сергей Колосов, представители СЗТУ и Мурманской таможни. Норвежскую сторону представляли начальник Северного таможенного региона Норвегии Атле Йоакимсен и директор по международным связям Таможенного директората Норвегии Пер Арвид Нордли.

«У наших стран сегодня общие задачи по защите своих экономических интересов, а также по пресечению правонарушений и преступлений», – сказал, открывая встречу, Виталий Пешков.

Обе стороны отметили своевременность и значимость возобновления после вынужденной паузы двусторонних встреч и начатого несколько лет назад диалога. Российские таможенники предложили использовать опыт проведения подобных встреч с коллегами из других стран Скандинавии и Балтийского региона, рассказав о тематике и форматах проводимых мероприятий на других участках границы, о совместных проектах, например, по мониторингу времени прохождения таможенного контроля в пункте пропуска и взаимном обмене данными инспекционно-досмотровых комплексов.

«Пограничные таможенные посты наших стран находятся в двухстах метрах друг от друга, что помогает в осуществлении взаимодействия. Обе стороны заинтересованы в возобновлении контактов и информационном обмене, а современные технические возможности позволяют делать это быстро», – подчеркнул Пер Арвид Нордли.

Таможенники двух стран уже на этой встрече озвучили ряд таких актуальных для предстоящего взаимодействия направлений как перемещение провианта для обеспечения морских судов, вопросы ввоза в Россию продукции животного происхождения гражданами для личного потребления, порядок перемещения физическими лицами через границу топлива в отдельной ёмкости дополнительно к топливу в конструктивном бакетранспортного средства, а также изменения в таможенном законодательстве Таможенного союза, вступающие в действие с 2018 года.

Обсудив технические возможности информационного обмена, стороны пришли к единому мнению о проведении встреч с периодичностью раз в полгода как наиболее приемлемом графике на данном этапе.