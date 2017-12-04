Правительство Мурманской области и Ассоциация полярников закрепили направления сотрудничества

04 Декабря 2017 года, 16:26

МУРМАНСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников».

Свои подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике – президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров.

Сотрудничество сторон направлено на реализацию основных направлений государственной политики России в Арктике, совершенствование законодательства, обеспечение благоприятных условий жизни, привлечение средств на реализацию инвестиционных проектов, реализацию научных, социальных, историко-культурных, экологических, рекреационных программ и проектов в Арктике, поддержку научно-исследовательской деятельности для развития Арктики, а также развитие системы подготовки кадров по востребованным в Арктической зоне специальностям.

В поддержку повестки форума традиционно развернута выставка. Арктические регионы, в том числе и Мурманская область, крупные госкорпорации и частные компании представляют свои технологические решения развития Арктической зоны России.

Завтра форум откроет пленарное заседание «Время Арктики: социально-экономическое развитие Полярного региона». Также на полях форума состоится заседание Госкомиссии по развитию Арктики. Под председательством заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина планируется обсудить ход реализации в 2017 году государственной политики России в Арктике, формирование системы обращения с отходами, меры государственной политики в области научных исследований, а также развитие инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли.

Напомним, ранее Марина Ковтун раскритиковала текущую версию законопроекта «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», заявив, что она не дает особого повода для оптимизма.