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Жизнь в Мурманске


Сари
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04 Декабря 2017 года, 16:50

Андрей Сысоев на пятом месте в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО


РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТКомпания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за ноябрь 2017 года

Лидерами медиарейтинга стали Александр Ярошук (Калининград), Иван Цецерский (Псков) и Сергей Воропанов (Вологда). Закрыл рейтинг Олег Белак (Нарьян-Мар). Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рейтинге занял пятое место с индексом 2 896,1.

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  • А где находится Доска почёта первых лиц столиц субъектов СЗФО?
 
 
 
 
 
 
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