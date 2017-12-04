В Мурманске пройдёт выставка собак из приюта «Хочу домой»

04 Декабря 2017 года, 18:14

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 10 декабря пройдет вторая выставка собак из приютов «Хочу домой!».

В рамках мероприятия будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых: фокусы, игры и подарки, аквагрим и фотозона, музыкальный конкурс и конкурс детских стихотворений о животных.

В программе – дефиле собак из приютов, бесплатные консультации ветеринара и кинолога, благотворительная ярмарка, сбор кормов в поддержку животных.

В этот день откроется выставка изданий из фондов Мурманской областной научной библиотеки «Все о собаках».

Организатором данного мероприятия является благотворительный фонд помощи животным «Путеводная звезда» при поддержке Мурманской областной библиотеки.