Марина Ковтун призвала «не откладывать Арктику в долгий ящик»

04 Декабря 2017 года, 18:50

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Губернатор Марина Ковтун высказала своё мнение о неэффективности предложенного законопроекта «О развитии Арктической зоны РФ».

Без практического опыта регионов, без понимания особых условий хозяйствования в Арктике и подлинных нужд живущих здесь людей федеральное «арктическое» законодательство рискует стать неэффективным, не стимулирующим, а напротив, тормозящим развитие Арктической зоны и страны в целом, заявила Ковтун на пленарном заседании VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«В текущих геополитических условиях допустить этого никак нельзя. Бесконечно откладывать Арктику «в долгий ящик» – значит совершать преступление перед нашими потомками», – отметила Марина Ковтун.

Губернатор подчеркнула, что Мурманская область, как и другие регионы, готова и в дальнейшем активно участвовать в разработке нормативной базы для развития Арктической зоны.