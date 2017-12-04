Морозная неделя в Мурманской области

05 Декабря 2017 года, 08:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в связи, с чем по области местами ожидается небольшой снег, а преобладающая температура воздуха -8...-13°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -25°.

В Мурманске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -8...-11°, к вечеру похолодает до –15°. Отмечается высокий геомагнитный индекс (6 из 9 – сильная геомагнитная буря).

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым этот день был в 1954 году (+3,1°), а самым холодным – в 1973 году (-29,4°).