График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 5 по 8 декабря

05 Декабря 2017 года, 09:46

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории.

5 декабря с 8:00 до 16:00

Первомайский округ:

– ул. Декабристов, нечетная сторона;

– ул. Максима Горького с двух сторон;

– ул. Фрунзе с двух сторон.

Октябрьский округ:

– проезд к домам 63, 65 корп. 1, 67 корп. 2 по ул. Старостина;

– к домам 2 корп. 1, 4 корп. 1, 2 по ул. Мира с двух сторон;

– проезд от д. 85 до д. 93 по ул. Старостина с двух сторон.

Ленинский округ:

– ул. Чумбарова –Лучинского, четная сторона;

–ул. Инженерная с двух сторон.





С 5 на 6 декабря с 23:00 до 6:00

Первомайский округ:

– ул. Марата с двух сторон;

– ул. Зеленая с двух сторон.

Октябрьский округ:

– ул. Дзержинского с двух сторон;

– ул. Коммуны с двух сторон;

– проезд от ул. Академика Книповича до Театрального бульвара с двух сторон.

Ленинский округ:

– просп. Героев-североморцев от ул. Ивченко до остановки «Семеновское озеро» по просп. Героев-североморцев;

– проезд от ул. Саши Ковалева до д. 40 корп. 3;

– ул. Чумбарова-Лучинского с двух сторон;

– ул. Маяковского с двух сторон.





6 декабря с 8:00 до 16:00

Первомайский округ:

– проезд от д. 2 до д. 38 по ул. Капитана Орликовой с двух сторон

Октябрьский округ:

– проезд от ул. Скальной до д. 24 по ул. Скальной с двух сторон;

– проезд вдоль д. 10 по ул. Скальной.

Ленинский округ:

– ул. Адмирала флота Лобова от разворотного кольца до ул. Нахимова, четная сторона;

– ул. Ушакова с двух сторон.





С 6 на 7 декабря с 23:00 до 6:00

Первомайский округ:

– переулок Хибинский с двух сторон;

– ул. Шмидта с двух сторон;

– просп. Кирова от ул. Шмидта до ул. Полярной Дивизии с двух сторон.

Октябрьский округ:

– просп. Ленина от ул. Воровского до ул. Карла Либкнехта с двух сторон;

– ул. Пушкинская с двух сторон.

Ленинский округ:

– ул. Адмирала флота Лобова от ул. Нахимова до разворотного кольца троллейбусного маршрута №4, нечетная сторона;

– ул. Нахимова, нечетная сторона.





7 декабря с 8:00 до 16:00

Первомайский округ:

– проезд от ул. Капитана Орликовой к д. 47 по просп. Кирова.

Октябрьский округ:

– тротуары по просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Воровского с двух сторон.

Ленинский округ:

– ул. Сафонова с двух сторон;

– ул. Миронова с двух сторон.





С 7 на 8 декабря с 23:00 до 8:00

Первомайский округ:

– просп. Кирова от ул. Полярной дивизии до ул. Заводской с двух сторон.

Октябрьский округ:

ул. Ленинградская с двух сторон;

ул. Воровского от ул. Шмидта до ул. Софьи Перовской с двух сторон.

Ленинский округ:

– ул. Аскольдовцев с двух сторон;

– ул. Адмирала флота Лобова от ул. Нахимова до разворотного кольца автобусного маршрута №10 с двух сторон;

– проезд к спорткомплексу «Авангард» от ул. Адмирала флота Лобова.





8 декабря с 8:00 до 16:00

Первомайский округ:

– проезд вдоль д. 53, 54 по ул. Капитана Орликовой с двух сторон;

– ул. Капитана Орликовой (участок от д. 38 до д. 53).

Октябрьский округ:

– площадь перед ГДЦ «Меридиан»;

– площадь «Пять Углов»;

– тротуары по просп. Ленина от ул. Воровского до ул. Карла Либкнехта с двух сторон.

АГМ