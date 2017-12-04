График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 5 по 8 декабря

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории.
5 декабря с 8:00 до 16:00
Первомайский округ:
– ул. Декабристов, нечетная сторона;
– ул. Максима Горького с двух сторон;
– ул. Фрунзе с двух сторон.
Октябрьский округ:
– проезд к домам 63, 65 корп. 1, 67 корп. 2 по ул. Старостина;
– к домам 2 корп. 1, 4 корп. 1, 2 по ул. Мира с двух сторон;
– проезд от д. 85 до д. 93 по ул. Старостина с двух сторон.
Ленинский округ:
– ул. Чумбарова –Лучинского, четная сторона;
–ул. Инженерная с двух сторон.
С 5 на 6 декабря с 23:00 до 6:00
Первомайский округ:
– ул. Марата с двух сторон;
– ул. Зеленая с двух сторон.
Октябрьский округ:
– ул. Дзержинского с двух сторон;
– ул. Коммуны с двух сторон;
– проезд от ул. Академика Книповича до Театрального бульвара с двух сторон.
Ленинский округ:
– просп. Героев-североморцев от ул. Ивченко до остановки «Семеновское озеро» по просп. Героев-североморцев;
– проезд от ул. Саши Ковалева до д. 40 корп. 3;
– ул. Чумбарова-Лучинского с двух сторон;
– ул. Маяковского с двух сторон.
6 декабря с 8:00 до 16:00
Первомайский округ:
– проезд от д. 2 до д. 38 по ул. Капитана Орликовой с двух сторон
Октябрьский округ:
– проезд от ул. Скальной до д. 24 по ул. Скальной с двух сторон;
– проезд вдоль д. 10 по ул. Скальной.
Ленинский округ:
– ул. Адмирала флота Лобова от разворотного кольца до ул. Нахимова, четная сторона;
– ул. Ушакова с двух сторон.
С 6 на 7 декабря с 23:00 до 6:00
Первомайский округ:
– переулок Хибинский с двух сторон;
– ул. Шмидта с двух сторон;
– просп. Кирова от ул. Шмидта до ул. Полярной Дивизии с двух сторон.
Октябрьский округ:
– просп. Ленина от ул. Воровского до ул. Карла Либкнехта с двух сторон;
– ул. Пушкинская с двух сторон.
Ленинский округ:
– ул. Адмирала флота Лобова от ул. Нахимова до разворотного кольца троллейбусного маршрута №4, нечетная сторона;
– ул. Нахимова, нечетная сторона.
7 декабря с 8:00 до 16:00
Первомайский округ:
– проезд от ул. Капитана Орликовой к д. 47 по просп. Кирова.
Октябрьский округ:
– тротуары по просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Воровского с двух сторон.
Ленинский округ:
– ул. Сафонова с двух сторон;
– ул. Миронова с двух сторон.
С 7 на 8 декабря с 23:00 до 8:00
Первомайский округ:
– просп. Кирова от ул. Полярной дивизии до ул. Заводской с двух сторон.
Октябрьский округ:
ул. Ленинградская с двух сторон;
ул. Воровского от ул. Шмидта до ул. Софьи Перовской с двух сторон.
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев с двух сторон;
– ул. Адмирала флота Лобова от ул. Нахимова до разворотного кольца автобусного маршрута №10 с двух сторон;
– проезд к спорткомплексу «Авангард» от ул. Адмирала флота Лобова.
8 декабря с 8:00 до 16:00
Первомайский округ:
– проезд вдоль д. 53, 54 по ул. Капитана Орликовой с двух сторон;
– ул. Капитана Орликовой (участок от д. 38 до д. 53).
Октябрьский округ:
– площадь перед ГДЦ «Меридиан»;
– площадь «Пять Углов»;
– тротуары по просп. Ленина от ул. Воровского до ул. Карла Либкнехта с двух сторон.
АГМ