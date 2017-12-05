60 лет назад в Ленинграде спустили на воду атомный ледокол «Ленин»

05 Декабря 2017 года, 10:30

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Ровно 60 лет назад, 5 декабря 1957 года, в Ленинграде был спущен на воду первый атомный ледокол «Ленин».

Изначально капитаном ледокола стал Павел Пономарев. Это первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, которое для своего времени стало прорывом научно-технической мысли. А уже 15 сентября 1959 года он вышел в плавание. За 30 лет службы «Ленин» прошел 654,4 тысяч морских миль и провел через льды 3741 судно.

На последующие десятилетия атомный ледокол стал легендой и одним из символов советской цивилизации. В 1989 году судно было выведено из эксплуатации и поставлено на вечную стоянку в Мурманске.