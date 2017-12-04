Мурманский торговый порт тестирует новое противопылевое оборудование

05 Декабря 2017 года, 10:35

МУРМАНСК/ 5 декабря – В Мурманском морском торговом порту успешно проведен тестовый запуск новых снеговых и туманообразующих пушек. В настоящий момент подрядчики из Академии промышленного пылеподавления «Борей» совместно с представителями итальянской компании «EmiControls» завершают пусконаладочные работы, в ходе которых и был совершен первый запуск стационарных генераторов снега и тумана.

Также итальянские специалисты провели для мурманских портовиков обучающий семинар, где рассказали об особенностях эксплуатации и обслуживания новейшей техники.

Напомним, что в ноябре 2017 года на производственной площадке грузового района №1 ПАО «ММТП» были смонтированы еще четыре стационарные снеговые и туманообразующие пушки.

Пушки находятся под управлением специализированного программного обеспечения ATASSplus. Благодаря 24 форсункам Quadrijet и 8 нуклеаторам каждая установка обеспечивает эффективное пылеподавление на площади не менее 14,5 тысяч квадратных метров.

Подобная стационарная система пылеподавления успешно применяется мурманскими портовиками на грузовом районе № 2 с июля 2015 года. Она позволила снизить концентрацию пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны порта на 49%, что подтверждается контрольными измерениями специалистов ведущего в нашей стране НИИ «Атмосфера».