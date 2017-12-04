У Центра судоремонта «Звездочка» сменится гендиректор

05 Декабря 2017 года, 10:42

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Генеральный директор Центра судоремонта «Звездочка» Николай Калистратов в декабре покинет свой пост, исполняющим его обязанности будет назначен первый заместитель гендиректора «Севмаша» Сергей Маричев. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Во второй декаде декабря на предприятии сменится генеральный директор, соответствующее решение совета директоров «Звездочки» уже принято», – сказал собеседник агентства. Он не уточнил причины кадровых перестановок. В Объединенной судостроительной корпорации от комментариев воздержались.