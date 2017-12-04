Продукт, который покупают: как эффективно управлять маркетингом и продажами?

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса
Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Такие побратимы нам не нужны. Мурманск намерен разорвать связи с польским городом Щецин
 
 
 
 

Курсы валют 05.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,3666
0,2324
1 USD
Доллар США
58,9911
0,4729
1 EUR
Евро
69,9104
0,1626
10 NOK
Норвежских крон
71,1336
0,6238
10 SEK
Шведских крон
70,3548
0,3611
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-11°
2.9 м/с
давление 746.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Для улучшения ситуации в ОСАГО нужна либерализация тарифа, считают в ЦБ
05 Декабря 2017, 11:14
Для улучшения ситуации в ОСАГО нужна либерализация тарифа, считают в ЦБ
График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 5 по 8 декабря
05 Декабря 2017, 09:46
График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 5 по 8 декабря
Андрей Сысоев на пятом месте в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
04 Декабря 2017, 16:50
Андрей Сысоев на пятом месте в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
Правительство Мурманской области и Ассоциация полярников закрепили направления сотрудничества
04 Декабря 2017, 16:26
Правительство Мурманской области и Ассоциация полярников закрепили направления сотрудничества
 
 
 
 

Самое читаемое

Завершен первый этап строительства пешеходной связи Семеновского озера
04 Декабря 2017, 18:38
По факту смертельного ДТП на трассе «Кола» проводится проверка
04 Декабря 2017, 12:05
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП
04 Декабря 2017, 17:25
РПЦ приняла несколько важных документов
04 Декабря 2017, 13:23
Рейс из Шереметьево прибудет в Мурманск с четырехчасовой задержкой
04 Декабря 2017, 13:07
В Снежногорске задержан мужчина, подозреваемый в уничтожении двух паспортов
04 Декабря 2017, 20:24
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Продукт, который покупают: как эффективно управлять маркетингом и продажами?
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 11:00

Продукт, который покупают: как эффективно управлять маркетингом и продажами?


НОВГОРОД/ 5 декабря – В Великом Новгороде состоялся второй очный мастер-класс для предпринимателей Новгородской, Вологодской и Мурманской областей, а также Республики Карелия. Мероприятие прошло в рамках совместной программы «Бизнес класс» от  ПАО «Сбербанк»  и Google. Ведущим выступил постоянный эксперт проекта Илья Балахнин, генеральный директор консалтингового агентства Paper Planes.

Мероприятие было посвящено принципам эффективного управления маркетингом и продажами, его посетило около 200 самых активных участников проекта. Спикер рассказал, почему важно просчитывать основные бизнес-показатели и как на их основе создать успешную стратегию продвижения товара или услуги.

В ходе практической части мастер-класса участники построили карту путешествия потребителя, которая отслеживает все этапы совершения покупки. На основе полученных данных предприниматели определили критерии позиционирования продукта.

«Успех компании во многом зависит от умения слышать клиента и грамотно выбирать механики продвижения бренда, — рассказывает Илья Балахнин, постоянный эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому на мастер-классе мы исследовали основные факторы, которые влияют на поведение потребителя. Кроме того, мы разбирали пошагово, как находить точки соприкосновения в маркетинге и продажах. Надеюсь, полученные знания помогут участникам создать продукт, который будут покупать».

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для развития микро- и малого предпринимательства. На данный момент проект запущен в 23 регионах России, в том числе в Новгородской, Вологодской и Мурманской областях, а также Республике Карелия. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.

Регистрация открыта на сайте www.business-class.pro.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске напишут I Всероссийский юридический диктант
2.
Tele2 вновь идёт «Навстречу переменам»: помогать детям теперь стало проще
3.
В Мурманске наступила полярная ночь
4.
Средний возраст преступника в Мурманской области – 38 лет
5.
Житель Мурманска поджёг двери соседке
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта