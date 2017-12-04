Продукт, который покупают: как эффективно управлять маркетингом и продажами?

05 Декабря 2017 года, 11:00

НОВГОРОД/ 5 декабря – В Великом Новгороде состоялся второй очный мастер-класс для предпринимателей Новгородской, Вологодской и Мурманской областей, а также Республики Карелия. Мероприятие прошло в рамках совместной программы «Бизнес класс» от ПАО «Сбербанк» и Google. Ведущим выступил постоянный эксперт проекта Илья Балахнин, генеральный директор консалтингового агентства Paper Planes.

Мероприятие было посвящено принципам эффективного управления маркетингом и продажами, его посетило около 200 самых активных участников проекта. Спикер рассказал, почему важно просчитывать основные бизнес-показатели и как на их основе создать успешную стратегию продвижения товара или услуги.

В ходе практической части мастер-класса участники построили карту путешествия потребителя, которая отслеживает все этапы совершения покупки. На основе полученных данных предприниматели определили критерии позиционирования продукта.

«Успех компании во многом зависит от умения слышать клиента и грамотно выбирать механики продвижения бренда, — рассказывает Илья Балахнин, постоянный эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому на мастер-классе мы исследовали основные факторы, которые влияют на поведение потребителя. Кроме того, мы разбирали пошагово, как находить точки соприкосновения в маркетинге и продажах. Надеюсь, полученные знания помогут участникам создать продукт, который будут покупать».

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для развития микро- и малого предпринимательства. На данный момент проект запущен в 23 регионах России, в том числе в Новгородской, Вологодской и Мурманской областях, а также Республике Карелия. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.

Регистрация открыта на сайте www.business-class.pro.