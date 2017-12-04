Ледокол «Адмирал Макаров» завершил проводку каравана судов по Севморпути

05 Декабря 2017 года, 11:40

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Ледокол «Адмирал Макаров» 1 декабря завершил проводку каравана судов из морского порта Певек до чистой воды в проливе Карских ворот, соединяющем Баренцево и Карское моря.

Караван преодолел более двух тысяч морских миль, несмотря на тяжелые погодные условия в районе проливов Санникова и Вилькицкого. Ледокол обеспечил движение трех судов – сухогрузов «Таймыр», «Сабетта» и «Иоганн Махмасталь», которые успешно завершили доставку материалов и элементов строительных конструкций для сооружения береговой инфраструктуры плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

В районе Новосибирских островов, в соответствии с планом рейса, дальнейшее движение судна «Иоган Махмасталь» было обеспечено атомным ледоколом «Ямал». Сухогрузы «Таймыр» и «Сабетта» продолжили следовать за ледоколом в западном направлении.

«Для оперативного выполнения рейсовой задачи специалисты гидрометеослужбы и эксперты в области ледовой навигации проанализировали ситуацию на маршруте Северного морского пути. Предварительно были получены гидрометеосводки, актуальные карты и спутниковые снимки ледовой обстановки», – сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

В настоящее время ледокол «Адмирал Макаров» находится в морском порту Мурманск, где готовится к выполнению задач зимней навигации в Белом море.