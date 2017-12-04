Мурманская область названа регионом-должником по зарплате

05 Декабря 2017 года, 12:15

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Роструде назвали регионы, «прославившиеся» задержками заработной платы. Перечень регионов возглавляют Приморский и Хабаровский края, Кемеровская и Амурская область.

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов отмечает, что Мурманская и Астраханская области, а также Красноярский край тоже недобросовестны по части выплат работникам зарплаты. 25% от общего объема всех долгов приходится на предприятия, находящиеся в стадии банкротства.

Среди мурманских предприятий-должников в Роструде отметили «Беломорскую нефтебазу», ее долг составляет 42,6 млн. Предприятие обанкротилось в 2014 году. Первые жалобы работников о наличии задолженности по выплате зарплаты, налогов и взносов поступили в 2013 году.