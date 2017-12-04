Работникам строительной компании выплачена задолженность по зарплате на сумму более 2 млн рублей

05 Декабря 2017 года, 12:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области, с учетом рассмотрения материалов проверки прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы 57 работникам одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством на территории региона (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным следствия, руководство организации, имея возможность изыскать средства для выплаты заработной платы, с июля по октябрь 2017 года, направило их на цели, не связанные с выплатой зарплаты, а именно для расчета с поставщиками и подрядчиками на хозяйственную и финансовую деятельность. Перед работниками образовалась задолженность на сумму свыше 2 млн рублей. Таким образом, были нарушены охраняемые государством права граждан на получение вознаграждения за труд.

«В результате предпринятых следователем СКР мер, задолженность по заработной плате потерпевшим полностью возмещена. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СКР.

Напомним, Роструд назвал Мурманскую область одним из регионов-должников по заработной плате.

Фото: Znak.com