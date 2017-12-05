Получить государственные услуги ФССП можно в электронной форме

05 Декабря 2017 года, 13:14

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Федеральная служба судебных приставов предоставляет государственные услуги в электронном виде. Это касается информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица и рассмотрения заявлений в рамках исполнительного производства.

Запросить информацию, подать заявление, а также получить результат предоставления государственной услуги можно посредством интернет-портала Государственных услуг, выбрав в разделе «Органы власти» – «Федеральная служба судебных приставов», или посредством сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» официального интернет-сайта ФССП России.

Основными преимуществами такого способа являются освобождение от необходимости посещения подразделения ФССП, что позволяет гражданам экономить личное время и быстро получить информацию о статусе услуги.