Оператором Севморпути и Арктики станет госкорпорация «Росатом»

05 Декабря 2017 года, 13:28

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Функции управления Северным морским путем (СМП) и прилегающими территориями Россия отдает государственной корпорации «Росатом». Официальное решение правительства и президента озвучил сегодня, 5 декабря, заместитель председателя правительства России, председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин, в ходе международного форума «Арктика: настоящее и будущее», передает ИА REGNUM.

«Президент России поддержал предложение правительства о наделении госкорпорации Росатом полномочиями и функциями по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управления государственным имуществом в рамках Северного морского пути и прилегающих территорий при общей координации Госкомиссии по вопросам развития Арктики», — сообщил Рогозин.

При выборе единого арктического оператора у правительства было несколько вариантов: наделить этими функциями госкорпорацию «Росатом» или создать новое федеральное агентство. К слову, свое предложение вносило Министерство транспорта — модернизировать администрацию Севморпути, которая уже несколько лет обеспечивает безопасность мореплавания в российской Арктике.

Рогозин напомнил, что первая структура управления Арктикой была создана еще в 1932 году. Главное управление СМП было государственной организацией, которая отвечала за народное хозяйствование в Арктике и за обеспечение судоходства по Севморпути. В стране был создан единый орган управления, в руках которого были сосредоточены значительные ресурсы. В результате росли города, осваивались месторождения, развивалась наука и техника.

До конца 2017 года будут сформированы четкие контуры структуры, ответственной за комплексное развитие Севморпути и прилегающих территорий, а также предложения по нормативно-правовому обеспечению ее деятельности. Развитие СМП Рогозин назвал «проектом планетарного масштаба», который в перспективе создаст новую транспортную конфигурацию евразийского континента.