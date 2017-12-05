Большинство россиян собираются отметить Новый Год дома

05 Декабря 2017 года, 13:57

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Как показали результаты опроса Института общественного мнения, 96% россиян собираются отмечать Новый год, причем 41% считает этот праздник главным в году. Тех, кто считает иначе, всего 4%.

Наиболее распространенный способ проведения праздника – домашнее застолье. Так ответили 76% респондентов. Примерно четверть опрошенных (26%) планирует встречать Новый год в гостях, 5% — на природе.

Новогоднее меню у 72% остается традиционным – оливье, сельдь под шубой и другое. Из алкогольных напитков самым популярным у большинства (78%) остается шампанское. Далее идут вино (54%), водка (35%) и коньяк (31%). 9% респондентов признались, что будут встречать Новый год без алкоголя.

Главным символом, по-прежнему, остается ель, ответили 56% россиян. Одинаковое количество опрошенных (по 40%) высказались за живое или искусственное новогоднее дерево. В том, что без ёлки можно обойтись, уверены лишь 24% россиян.

Востребованной традицией является просмотр новогоднего обращения президента. Смотреть его собираются 82% опрошенных. Интересно, что среди людей до 30 лет желающих это сделать больше, чем среди респондентов более старшего возраста.

Самая распространенная традиция – загадать желание после боя курантов. Кроме того, россияне говорили о разделении праздника (до 00:00 с семьей, а потом с друзьями), костюмированном представлении, готовке фирменных блюд и т.д.

Многие опрошенные хотели бы повысить уровень личного благосостояния и избежать военных конфликтов в наступающем году. Самое популярное пожелание себе и другим – наступление стабильности.