Белоруссию и Казахстан россияне считают самыми успешными странами в СНГ

05 Декабря 2017 года, 17:11

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Наиболее успешными странами СНГ и главными партнерами России россияне неизменно называют Белоруссию и Казахстан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 5 декабря Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, Белоруссию к числу наиболее успешных и стабильных государств причисляют 60% россиян, а Казахстан — 41%. В первую пятерку, однако с заметным отрывом, также входят Армения (16%), Азербайджан (14%) и Грузия (10%).

Белоруссию (64%) и Казахстан (57%) опрошенные называют главными партнерами России на мировой арене. А «аутсайдером» обоих рейтингов является Украина – ее выбирает лишь 1% респондентов.

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Белоруссия (66%) и Казахстан (38%) вновь лидируют. Другие страны снова далеко позади: Армения (11%), Азербайджан (6%), Молдавия (6%), Грузия (6%), Киргизия (5%), Узбекистан (5%), Украина (5%), Таджикистан (4%), Туркмения (2%).

В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружества первую и вторую строчки занимают президенты Белоруссии и Казахстана: Александр Лукашенко (62%) и Нурсултан Назарбаев (56%). Другим главам государств выказывают доверие от 1% до 12% опрошенных.