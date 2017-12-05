Открыта «Горячая линия» по вопросам нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

05 Декабря 2017 года, 15:23

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – С 1 декабря в Северо-Западном таможенном управлении начала работать «Горячая линия» по приему обращений заинтересованных лиц по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в связи со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Свои вопросы заинтересованные лица могут направлять на адрес sztu-kodeks@sztu.customs.ru или по телефону (8-812) 275-50-09.

Для своевременной и качественной подготовки ответов таможенное ведомство предлагает составлять свои обращения в форме таблицы, где помимо содержания вопроса необходимо указать фамилию, имя, отчество (в случае обращения физического лица или индивидуального предпринимателя) или наименование организации (в случае обращения юридического лица); телефон и адрес электронной почты заявителя; ссылку на статью Таможенного кодекса ЕАЭС, а также в отдельной графе – согласие на обработку персональных данных в виде фразы «Согласен/согласна на обработку персональных данных».

Специалисты Северо-Западного таможенного управления ответят на поступающие вопросы в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления обращения, за исключением случаев, когда для подготовки ответа на обращение потребуется консультация с ФТС России.