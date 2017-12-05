Военкоматы Северного флота отправили призывников на военную службу

05 Декабря 2017 года, 14:43

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Более 70% призывников из Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа отправились к местам прохождения военной службы.

До середины декабря военкоматы Северного флота полностью выполнят план осеннего призыва 2017 года. Всего в войска будут отправлены около 4000 человек. Из них две трети призывников останутся служить на Северном флоте, а остальные – в воинских военных частях.

«Военнослужащие по призыву успешно решают задачи боевой подготовки в условиях Крайнего Севера и Арктики. Более 150 архангельских призывников уже направлено для службы на Новую Землю. Все остальные части Северного флота, расположенные на островах Северного Ледовитого океана комплектуются только за счёт военнослужащих по контракту», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Впервые два призывника из Архангельской области, имеющие высшее образование по профилю прикладной математики и информатики, будут проходить военную службу в научной роте в Подмосковье.