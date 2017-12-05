Мурманская область присоединилась к акции в честь Дня неизвестного солдата

05 Декабря 2017 года, 14:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Муниципалитеты Мурманской области присоединились к всероссийской акции в честь Дня неизвестного солдата, который прошел 3 декабря.

День неизвестного солдата учрежден в России в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории России или за её пределами. В городах Мурманской области были организованы акции в память о всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

Так, в Мончегорске в рамках проекта «Памяти павших будем достойны!»на территории воинского захоронения в минувшее воскресенье добровольцы «Волонтерского корпуса Победы» провели патриотическую акцию. Ее участники очистили памятник и близлежащую территорию от снега, провели митинг, возложили цветы и зажгли памятные свечи.

В ЗАТО Видяево акцию провели Волонтёры Победы, активисты военно-патриотического клуба «Морячок», Российского движения школьников и «Юнармии». Школьники рассказывали жителям ЗАТО о Дне неизвестного солдата, о героях России и раздавали традиционные «солдатские треугольники» с информацией об истории этой знаменательной даты.

В Североморске члены молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа» – «Волонтеры Победы» возложили цветы к часовне и к стеле на территории городского мемориального кладбища.

В Заозерске Волонтеры Победы совместно с Юнармией, молодежным клубом «За нами будущее» и подростковым клубом «Энергия» провели субботники по благоустройству памятных мест и обелисков в черте города. Заключительной частью акции стала церемония возложения цветов и минута молчания у мемориалов. Участники почтили память воинов и моряков-подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.