ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков

05 Декабря 2017 года, 15:10

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Центробанк отозвал две лицензии — у банков «Новопокровский» и «Евростандарт», пишут «Известия». Они занимали 208-е и 539-е места по объему активов в банковской системе.

Работа банка «Новопрокровский» была прекращена из-за сомнительных операций и признаков недобросовестного поведения руководства, а «Евростандарта» — из-за крупного хищения в кассе и ориентации организации на «теневые» валютно-обменные операции.

На 4 декабря в России работает 569 банков. За год ЦБ вывел с рынка 47 участников, в прошлом году таких было 110. По словам экспертов, лицензии отзывают реже, но «зачистка» идет «по-крупному». Так, отозвана лицензия у банка «Югра», а санации «Открытия» и Бинбанка стали самыми масштабными за всю историю. Особое внимание регулятор уделил финансовым организациям, занимающим места с 100-го по 300-е.

Причины отзывов лицензий в этом году также изменились. Раньше основной была вовлеченность в сомнительные операции и нарушение предписаний регулятора. Теперь это, как правило, «схемные» операции руководства банков, «теневые» валютно-обменные операции и проблемы с ликвидностью.

Активная фаза отзывов лицензий завершена, теперь отрасль будут чаще покидать игроки, не выдерживающие конкуренции, уверен председатель комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.