Представители уголовно-исполнительной системы продемонстрировали уровень профессиональной подготовки

05 Декабря 2017 года, 15:35

МУРМАНСК / 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В отделе по конвоированию УФСИН России по Мурманской области прошли учебно-методические сборы с сотрудниками, ответственными за организацию служебно-боевой подготовки и ведение учетно-планирующей документации.

На занятия прибыли 12 представителей по данному направлению деятельности из всех учреждений и подразделений уголовно-исполнительной системы Мурманской области.

Во время теоретического этапа у участников сборов проверялся порядок организации служебно-боевой подготовки и ведения документации. Большую часть времени мероприятия заняли практические занятия: нормативы по стрельбе, физической культуре и знание приемов борьбы.

Самыми меткими в стрельбе из пистолета Макарова оказались сотрудники апатитского следственного изолятора №2 и мурмашинской исправительной колонии №16. Наилучшие результаты в физической подготовке продемонстрировал опять же сотрудник СИЗО-2.

Также проверялись навыки строевой подготовки. Здесь отличились сотрудники мурманской исправительной колонии №17 и центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН.

Жюри отметило хороший уровень знаний нормативных документов у всех участников, неплохую физическую подготовку, меткость стрельбы, а также грамотное обращение с оружием.