Голуби способны понимать время и пространство, выяснили ученые

05 Декабря 2017 года, 18:19

МОСКВА/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Птицы хорошо понимают абстрактные концепции времени и пространства и умеют пользоваться ими для решения простых пространственных и временных задач, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

«С каждым новым экспериментом нам становится все более очевидным то, что птицы почти не уступают в сообразительности людям и другим приматам. Пернатые, как оказывается, не обладают «куриными мозгами», как мы считали раньше. К примеру, наши голуби справлялись с задачами, которые требуют одновременного понимания и времени, и пространства», – цитируют РИА Новости Эдварда Вассермана из университета Айовы (США).

Первые намеки на способность птиц к счету в уме ученые обнаружили среди обычных голубей, которые традиционно считаются глупыми птицами. Также Вассерман и его коллеги выяснили, что голуби понимают то, что представляют собой время и пространство.

Это открытие, по словам биолога, является удивительным по той причине, что у голубей нет особого участка в теменной коре мозга, как у приматов, который позволяет инстинктивно понимать, что мы живем в трехмерном пространстве и «автоматически» вычислять положение предметов, направление и скорости их движения.

Это означает, что концепции пространства и времени обрабатываются одним и тем же участком в мозге птиц. Где он находится, пока не понятно, однако ученые планируют найти его в ближайшее время.