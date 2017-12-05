Росстат и Фонд ЖКХ насчитали разное число аварийных домов

05 Декабря 2017 года, 15:48

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Росстат и Фонд ЖКХ привели разное количество домов, подлежащих ремонту, сообщают «Известия».

На портале ГИС ЖКХ насчитывается 18 тысяч домов, подлежащих ремонту. Однако на сайте «Реформа ЖКХ» домов, признанных таковыми только в январе 2012, оказалось на 22 тысячи больше. Размер фонда также существенно разнится. По данным Росстата, всего в России 2 125 211 многоквартирных домов, на портале «Реформа ЖКХ» – 1 009 696 домов, а на ГИС ЖКХ – 1 586 048 домов. Управляющих компаний на «Реформе ЖКХ» насчитывается 29 290, а на ГИС ЖКХ – 16 885.

По словам представителя Министерства строительства, основной причиной различий в данных по количеству домов на указанных ресурсах является разница в подходах к определению отличия многоквартирного дома и дома блокированной застройки.

«Для корректировки этого нюанса Минстрой подготовил законопроект, уточняющий понятие многоквартирного дома. Кроме того, инвентаризация дворов, которую сейчас проводят муниципалитеты в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, также позволит упорядочить эти данные», — сообщили в пресс-службе министерства.