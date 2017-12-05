Цены на игрушки обогнали инфляцию

05 Декабря 2017 года, 16:26

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В России за год цены на детские игрушки выросли на 11%, вчетверо обогнав инфляцию. Эксперты отмечают, что перед новогодними праздниками они поднимутся ещё больше, пишет газета «Известия».

По данным госстатистики, в октябре одна игрушка в среднем стоила 322 рубля. А год назад была на 11% ниже —290 рублей. Эксперты отмечают, что больше всего подорожали пластмассовые игрушки – на 17% до 194 рублей. А на мягкие игрушки цены выросли на 9% – 450 рублей.

Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков считает, что причиной повышения цен является улучшения качества производимых в нашей стране игрушек.

Экономисты уверены, что такой рост побудит россиян заказывать в интернете недорогие китайские товары, которые не всегда соответствуют стандартам качества. По данным ФТС, больше всего игрушек в Россию завозят из Китая —153,3 тысяч только за девять месяцев этого года.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать более дорогие новогодние елки.