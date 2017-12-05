Эксперт: Если будет перекос в сторону коротких сообщений, можно потерять другие возможности выразить себя в речи

05 Декабря 2017 года, 17:50

МИР/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – 25 лет назад было отправлено первое SMS-сообщение. Британец Нил Папуорт, в 1992 году работавший разработчиком в компании Vodafone, рассказал СМИ, что первое SMS он отправил своему начальнику. Содержание было простым – «Счастливого Рождества». Ответа он не получил: тогда мобильные телефоны могли только принимать сообщения, и он набирал текст на компьютере.

Нил Папуорт считает, что в компании не осознавали, какие масштабы приобретет новый проект. Англичанин отметил, что постепенное падение популярности SMS-сообщений неизбежно, однако предположил, что этой возможностью будут пользоваться еще долгое время. Короткие формы общения, безусловно, оказывают влияние на язык, и это не всегда плохо, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат филологических наук, доцент, ведущая передачи «Русский устный» Юлия Сафонова.

«Любое сокращение, ограничение возможности выразить мысль естественным путем, имеет влияние. Как повлияют короткие сообщения на язык, пока непонятно. Думаю, будет больше междометий, коротких форм. Хуже это или лучше – посмотрим. Когда ты ограничен в возможностях, ты можешь проявить максимум изобретательности, чтобы выразить все, что ты хочешь», – сказала Сафонова.

Она добавила, что все зависит от того, «у кого средство активно». Преимущественно это молодое поколение. Главная задача молодежи, заметила кандидат филологических наук, не сформулировать мысль, а общаться эмоционально.

«Мы не можем сказать, победит ли примитивизм общения или умение коротко формулировать свои мысли. Уже выработаны подсказки, эмодзи, которые потом приобретут другую форму, скорее всего, словесную, – заявила Сафонова. – Брань была, есть и будет. Неважно, сокращаете вы ее до одной буквы в письменном тексте или до шипения. Если будет перекос в сторону коротких сообщений, можно потерять другие возможности выразить себя в речи. Может быть сложнее вести устную речь».

По словам эксперта, устный экзамен по русскому языку вводят именно потому, что студенты не могут говорить и выражать свои мысли. Зависимость, однако, может возникнуть, особенно у тех, кто склонен к зависимости. Есть упражнения, чтобы даже в коротких сообщениях вырабатывать правильный, лаконичный стиль с чувством языкового вкуса, в согласии с нормами русского языка.

«Достаточно 14 раз написать что-то неправильно, чтобы мог сформироваться навык. Это представляет большую опасность для тех, кто больше ни на чем не пишет – от руки, на большой клавиатуре. Для тех, у кого нет необходимости, потребности, кого не заставляют правильно писать слова. Человек может не знать и не догадываться, что у слова есть другой графический облик. Были такие годы, когда педагогическое образование было непрестижным. К сожалению, мы получили слабообразованных учителей, которые неправильно говорят», – считает филолог.