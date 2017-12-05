Эксперт: Если будет перекос в сторону коротких сообщений, можно потерять другие возможности выразить себя в речи

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса
Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Проверили газ и украли деньги. Мурманские полицейские ищут двух девушек
 
 
 
 

Курсы валют 05.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,3666
0,2324
1 USD
Доллар США
58,9911
0,4729
1 EUR
Евро
69,9104
0,1626
10 NOK
Норвежских крон
71,1336
0,6238
10 SEK
Шведских крон
70,3548
0,3611
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
2.9 м/с
давление 747.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Итоговое сочинение в Мурманской области пройдет 6 декабря
05 Декабря 2017, 17:00
Итоговое сочинение в Мурманской области пройдет 6 декабря
Военкоматы Северного флота отправили призывников на военную службу
05 Декабря 2017, 14:43
Военкоматы Северного флота отправили призывников на военную службу
В МАГУ обсудили социальные проблемы региона
05 Декабря 2017, 14:20
В МАГУ обсудили социальные проблемы региона
Оператором Севморпути и Арктики станет госкорпорация «Росатом»
05 Декабря 2017, 13:28
Оператором Севморпути и Арктики станет госкорпорация «Росатом»
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске перекресток не поделили «Форд» и «Фольксваген»
05 Декабря 2017, 12:10
На берегу озера в Мончегорске нашли тело мужчины
05 Декабря 2017, 16:05
Скончался пострадавший при взрыве газа в Мурманске
05 Декабря 2017, 09:03
В Снежногорске задержан мужчина, подозреваемый в уничтожении двух паспортов
04 Декабря 2017, 20:24
Морозная неделя в Мурманской области
05 Декабря 2017, 08:44
За выходные сотрудники Росгвардии приняли участие в поимке двух преступников
04 Декабря 2017, 20:14
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Эксперт: Если будет перекос в сторону коротких сообщений, можно потерять другие возможности выразить себя в речи
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 17:50

Эксперт: Если будет перекос в сторону коротких сообщений, можно потерять другие возможности выразить себя в речи


МИР/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – 25 лет назад было отправлено первое SMS-сообщение. Британец Нил Папуорт, в 1992 году работавший разработчиком в компании Vodafone, рассказал СМИ, что первое SMS он отправил своему начальнику. Содержание было простым – «Счастливого Рождества». Ответа он не получил: тогда мобильные телефоны могли только принимать сообщения, и он набирал текст на компьютере.

Нил Папуорт считает, что в компании не осознавали, какие масштабы приобретет новый проект. Англичанин отметил, что постепенное падение популярности SMS-сообщений неизбежно, однако предположил, что этой возможностью будут пользоваться еще долгое время. Короткие формы общения, безусловно, оказывают влияние на язык, и это не всегда плохо, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат филологических наук, доцент, ведущая передачи «Русский устный» Юлия Сафонова.

«Любое сокращение, ограничение возможности выразить мысль естественным путем, имеет влияние. Как повлияют короткие сообщения на язык, пока непонятно. Думаю, будет больше междометий, коротких форм. Хуже это или лучше – посмотрим. Когда ты ограничен в возможностях, ты можешь проявить максимум изобретательности, чтобы выразить все, что ты хочешь», – сказала Сафонова.

Она добавила, что все зависит от того, «у кого средство активно». Преимущественно это молодое поколение. Главная задача молодежи, заметила кандидат филологических наук, не сформулировать мысль, а общаться эмоционально.

«Мы не можем сказать, победит ли примитивизм общения или умение коротко формулировать свои мысли. Уже выработаны подсказки, эмодзи, которые потом приобретут другую форму, скорее всего, словесную, – заявила Сафонова. – Брань была, есть и будет. Неважно, сокращаете вы ее до одной буквы в письменном тексте или до шипения. Если будет перекос в сторону коротких сообщений, можно потерять другие возможности выразить себя в речи. Может быть сложнее вести устную речь».

По словам эксперта, устный экзамен по русскому языку вводят именно потому, что студенты не могут говорить и выражать свои мысли. Зависимость, однако, может возникнуть, особенно у тех, кто склонен к зависимости. Есть упражнения, чтобы даже в коротких сообщениях вырабатывать правильный, лаконичный стиль с чувством языкового вкуса, в согласии с нормами русского языка.

«Достаточно 14 раз написать что-то неправильно, чтобы мог сформироваться навык. Это представляет большую опасность для тех, кто больше ни на чем не пишет – от руки, на большой клавиатуре. Для тех, у кого нет необходимости, потребности, кого не заставляют правильно писать слова. Человек может не знать и не догадываться, что у слова есть другой графический облик. Были такие годы, когда педагогическое образование было непрестижным. К сожалению, мы получили слабообразованных учителей, которые неправильно говорят», – считает филолог.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«Билайн» поддержит клиентов через SMS
2.
Коррекция нарушений устной речи детей через здоровое дыхание
3.
Тестостерон мешает мальчикам развивать речь
4.
Из-за SMS у людей растут горбы: учёные выяснили, почему использование мобильных телефонов на ходу опасно для человека
5.
Люди с чувством ритма лучше усваивают речь
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта