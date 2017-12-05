В Мурманской области отмечают День добровольца

05 Декабря 2017 года, 18:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню добровольца.

Сегодня во всём мире отмечают День добровольца, а 27 ноября Указом президента России учрежден День добровольца (волонтёра) России.

В Кольском районном Центре культуры состоялось подведение итогов конкурса «Волонтер Кольского района 2017». Конкурс проходил в октябре. В нем приняли участие пять волонтерских команд, победителем признана команда «Альтаир» из Туломы. А в Североморске в Центре досуга молодежи «Россия» волонтеров наградили благодарственными письмами и поощрительными призами, самые активные представители молодежи города получили волонтерские книжки.

Сегодня в Кандалакше стартует первый городской конкурс «Доброволец года» – подведение итогов состоится на празднике для активной молодежи Кандалакшского района. В Полярных Зорях запланирована познавательная программа «Есть память, которой не будет конца»; в Ковдоре – открытый фестиваль «Прекрасно, когда ты живёшь»; в Мончегорске на базе отдела по делам молодежи состоится праздничное чаепитие для добровольцев.

В Мурманске на базе Центра развития волонтерского движения 5 декабря состоится праздничная встреча «Международный день волонтеров».