Марина Ковтун на четвертом месте в медиарейтинге глав регионов по СЗФО

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2017 года.
Лидерами рейтинга по Северо-Западному федеральному округу в ноябре стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и врио главы Псковской области Михаил Ведерников.
Марина Ковтун заняла четвертое место, поднявшись на две строчки вверх. Это связано с тем, что Владимир Путин провел с ней рабочую встречу и пообещал поддержать программу «Арктический доктор», которую предложила Ковтун.