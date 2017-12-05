Атомоход «50 лет Победы» успешно завершил проводку двух караванов в восточном направлении

05 Декабря 2017 года, 17:45

РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил позднюю проводку каравана из трех судов в составе теплоходов «Валерий Васильев», «Петр Великий» и танкера «Чукотка Плюс» на восточной кромке льдов в Восточно-Сибирском море.

Формирование каравана началось в Карском море. 18 ноября в порту Диксон «50 лет Победы» взял под проводку теплоход «Петр Великий». На подходах к проливу Бориса Вилькицкого атомоход включил в караван теплоход «Валерий Васильев».

22 ноября в море Лаптевых в караван вошел вызволенный из ледового дрейфа танкер «Чукотка Плюс» (помощь судну оказал атомный ледокол «Ямал»). Совместный переход судов по акватории Северного морского пути продлился восемь дней.

«30 ноября теплоход «Валерий Васильев» встал под выгрузку в порту Певек, – говорит начальник оперативного отдела флота-начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. – В тот же день атомный ледокол «50 лет Победы» вывел из Певека теплоход «Василий Головнин». Судно вошло в состав каравана с участием «Чукотки Плюс» и «Петра Великого». 2 декабря все три теплохода успешно выведены на кромку льдов в Восточно-Сибирском море».

3 декабря после окончания выгрузки теплоход «Валерий Васильев» взят под проводку атомным ледоколом «50 лет Победы» в западном направлении.