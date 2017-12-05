Атомоход «50 лет Победы» успешно завершил проводку двух караванов в восточном направлении

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса
Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Проверили газ и украли деньги. Мурманские полицейские ищут двух девушек
 
 
 
 

Курсы валют 05.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,3666
0,2324
1 USD
Доллар США
58,9911
0,4729
1 EUR
Евро
69,9104
0,1626
10 NOK
Норвежских крон
71,1336
0,6238
10 SEK
Шведских крон
70,3548
0,3611
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
2.9 м/с
давление 747.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Итоговое сочинение в Мурманской области пройдет 6 декабря
05 Декабря 2017, 17:00
Итоговое сочинение в Мурманской области пройдет 6 декабря
Военкоматы Северного флота отправили призывников на военную службу
05 Декабря 2017, 14:43
Военкоматы Северного флота отправили призывников на военную службу
В МАГУ обсудили социальные проблемы региона
05 Декабря 2017, 14:20
В МАГУ обсудили социальные проблемы региона
Оператором Севморпути и Арктики станет госкорпорация «Росатом»
05 Декабря 2017, 13:28
Оператором Севморпути и Арктики станет госкорпорация «Росатом»
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске перекресток не поделили «Форд» и «Фольксваген»
05 Декабря 2017, 12:10
На берегу озера в Мончегорске нашли тело мужчины
05 Декабря 2017, 16:05
Скончался пострадавший при взрыве газа в Мурманске
05 Декабря 2017, 09:03
В Снежногорске задержан мужчина, подозреваемый в уничтожении двух паспортов
04 Декабря 2017, 20:24
Морозная неделя в Мурманской области
05 Декабря 2017, 08:44
За выходные сотрудники Росгвардии приняли участие в поимке двух преступников
04 Декабря 2017, 20:14
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Атомоход «50 лет Победы» успешно завершил проводку двух караванов в восточном направлении
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 17:45

Атомоход «50 лет Победы» успешно завершил проводку двух караванов в восточном направлении


РОССИЯ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил позднюю проводку каравана из трех судов в составе теплоходов «Валерий Васильев», «Петр Великий» и танкера «Чукотка Плюс» на восточной кромке льдов в Восточно-Сибирском море.

Формирование каравана началось в Карском море. 18 ноября в порту Диксон «50 лет Победы» взял под проводку теплоход «Петр Великий». На подходах к проливу Бориса Вилькицкого атомоход включил в караван теплоход «Валерий Васильев».

22 ноября в море Лаптевых в караван вошел вызволенный из ледового дрейфа танкер «Чукотка Плюс» (помощь судну оказал атомный ледокол «Ямал»). Совместный переход судов по акватории Северного морского пути продлился восемь дней.

«30 ноября теплоход «Валерий Васильев» встал под выгрузку в порту Певек, – говорит начальник оперативного отдела флота-начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. – В тот же день атомный ледокол «50 лет Победы» вывел из Певека теплоход «Василий Головнин». Судно вошло в состав каравана с участием «Чукотки Плюс» и «Петра Великого». 2 декабря все три теплохода успешно выведены на кромку льдов в Восточно-Сибирском море».

3 декабря после окончания выгрузки теплоход «Валерий Васильев» взят под проводку атомным ледоколом «50 лет Победы» в западном направлении.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Ледокол «Адмирал Макаров» завершил проводку каравана судов по Севморпути
2.
Учебное судно Морского университета имени адмирала Невельского проведет экомониторинг Севморпути и встретится в Певеке с атомоходом «50 лет Победы»
3.
Атомные ледоколы «Вайгач», «Ямал» и «Таймыр» обеспечивают проводку судов по Севморпути
4.
Атомный ледокол «50 лет Победы» идёт на Северный полюс
5.
БПК «Североморск» взял под охрану четвёртый караван
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта