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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Мурманские предприниматели готовятся к Новому году
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 19:25

Мурманские предприниматели готовятся к Новому году


МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске стартовал общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка Мурманска «Новогодняя фантазия».

«Конкурс проводится уже в шестой раз и с каждым годом становится все популярнее,  — рассказала ведущий специалист отдела потребительского рынка Комитета по экономическому развитию администрации Мурманска Людмила Астанина. —  В прошлом году была подана 21 заявка, на данный момент прием еще продолжается, но уже 15 предприятий выразили свое желание посоревноваться в оформительском мастерстве».

Прием заявок продлится до 12 декабря, подать документы можно по адресу: Мурманск, ул. Комсомольская, дом 10, кабинет 301. Телефоны для справок: 47-68-76, 45-45-10, 45-76-65, 45-72-21. После регистрации участников начнется осмотр и оценка новогоднего оформления заявленных объектов непосредственно по месту их нахождения.

По итогам работы специальной комиссией будут определены шесть лучших предприятий в двух номинациях «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» и «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта потребительского рынка», а также обладатель специального приза зрительских симпатий.

Более подробно ознакомиться с порядком и условиями проведения конкурса можно на официальном сайте администрации Мурманска.

АГМ

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