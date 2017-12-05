Мороз без солнца – синоптики обещают понижение температуры

06 Декабря 2017 года, 09:05

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей территории полуострова будут преобладать низкие температуры – столбик термометра не подымется выше -20°. Местами будет идти небольшой снег, в некоторых районах – туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха при прояснениях -21-26°, на крайнем юге и востоке -7...-12° . На дорогах области – гололедица.

В Заполярной столице сегодня переменная облачность, местами туман, изморозь. Ветер южный – юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха в течение дня -17...-21°. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым этот день был в 2000 году (+4,1°), а самым холодным – в 1985 (-28,8°).