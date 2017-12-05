Полицейские Заполярья встретились с представителями гостиничных комплексов

06 Декабря 2017 года, 09:37

МУРМАНСК/ 6 декабря - В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Лев Илларионович Муравьев и руководители отделов миграционной службы.

В соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации, должностные лица гостиниц обязаны своевременно сообщать о пребывающем иностранце в подразделения по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области. Сотрудники подразделений по вопросам миграции вносят данные о перемещении иностранных граждан в Центральный банк данных учета иностранных граждан.

В рамках мероприятия сотрудники полиции разъяснили порядок и особенности осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в гостиницах, а также механизм постановки на учет гостиницами. Полицейские обратили внимание на соблюдение сроков при обращении иностранных граждан.

Кроме того, сотрудники миграционной службы рассказали о санкциях, предусмотренных за неисполнение миграционного законодательства Российской Федерации. Данная система взаимодействия необходима для того, чтобы отследить всех граждан, пребывших на территорию региона для предотвращения совершения ими или в отношении них каких-либо противоправных действий.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УВМ УМВД России по Мурманской области)