Сегодня отмечается столетие Независимости Финляндии

06 Декабря 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 6 декабря, Финляндия отмечает 100-летний юбилей Независимости. В Мурманске дипломатические представительства организовывают мероприятия в рамках празднования столетия (Suomi-100).

Провозглашение независимости Финляндии — утверждение финским парламентом 6 декабря 1917 года обращения сената Финляндии «К народу Финляндии», в котором были продекларированы намерения по изменению государственного строя страны (тогда – Великого княжества Финляндского) и объявлено о представлении парламенту проекта новой конституции. Также содержалось обращение «к властям иностранных государств» с просьбой о признании политической независимости и суверенитета «народа Финляндии».

Этот день, 6 декабря, является национальным праздником. Празднование столетия Независимости Финляндии запланировано на государственном уровне. Юбилейный год отмечается по всей стране и за её пределами с 1 января по 6 декабря 2017 года.

В Мурманске с 28 ноября по 3 декабря прошла Неделя финского кино. В этом году она представила фильмы, раскрывающие тайны финского характера через показ талантливо созданной драмы, чувственного танго и весёлого детского фильма. Открылась Неделя фильмом-призёром «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», а на закрытие был представлен детский фильм «Тату и Пату. Подмышки с корицей!».

В рамках Недели финского кино в выставочном зале Мурманска 2 декабря открылась передвижная выставка «Уно Ульберг – архитектор Карелии». Ульберг был ведущим финским архитектором своего поколения. Он родился в Выборге, и большая часть его проектов была реализована в Карелии. По итогам Второй Мировой войны некоторые территории Финляндии отошли к СССР, поэтому большинство спроектированных им зданий сейчас находятся в Карелии и Ленинградской области.

Вчера в Мурманской областной филармонии состоялся концерт Suomi-100: финский флейтист Сами Юннонен выступил вместе с квинтетом филармонии. На концерте прозвучала лёгкая классическая музыка финских композиторов. Юннонен имеет огромный опыт игры на музыкальном духовом инструменте, удостоен наград в международных конкурсах, солировал, обучал игре на флейте и камерной музыки в Оклендском университете в Новой Зеландии.

Еде одна выставка, «Финны на Мурмане», открывается сегодня в Мурманском областном художественном музее. На ней представлена живопись писателя, публициста и художника Свена Локко, а также Почетного полярника и художника Арви Хуттунена. Всего в экспозиции около 15 работ из собрания музея.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке сегодня состоится литературно-музыкальный праздник «Рождество по-муми-тролльски», посвященный творчеству финской писательницы Туве Янссон. Ученики мурманских школ увидят выступления детских творческих коллективов и встретятся с героями книг Туве Янссон. Также в программе праздника русские и финские песни, танцы, балет, джаз и номер с этническими барабанами.

Приём в честь столетия со Дня Независимости Финляндии также пройдет сегодня, 6 декабря: консул отмечает этот праздник вместе с самыми важными партнёрами, а также с теми, кто тесно сотрудничает с представительством, участвуя в разных проектах. На приём приглашаются губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представители министерств, администрации города и представители МИД в Мурманске.