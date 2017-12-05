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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Извещение о проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 10:13

Извещение о проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска


Организатор Конкурса: комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Адрес организатора: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75.

Контактные лица: Рохлина Ирина Леонидовна, тел. 47-68-76; Танасенко Инна Александровна, тел. 45-76-65.

Номинации Конкурса:

- «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка»;

- «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта потребительского рынка».

Этапы конкурса:

1 этап (с 1 по 12 декабря) – приём заявок на участие в Конкурсе, формирование перечня участников;

2 этап (с 13 по 29 декабря) – осмотр и оценка членами конкурсной комиссии новогоднего оформления заявленных объектов непосредственно по месту их нахождения, определение и торжественное награждение победителей и призёров Конкурса, поощрение участников.

Участники Конкурса: юридические лица любых организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие деятельность на территории города Мурманска: в торговых центрах и комплексах, розничных магазинах, предприятиях общественного питания, сферы услуг и бытового обслуживания населения, гостиницах, аптеках, оптиках, автозаправочных станциях и комплексах, банках и кредитных учреждениях.

Условия Конкурса:

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Организатора заявку установленного образца.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска по адресу: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 75; в отделе потребительского рынка комитета по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10, каб. 301. Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Победителями Конкурса в номинациях признаются Участники, набравшие наибольшее количество баллов. Оценка объектов осуществляется в соответствии с критериями, установленными постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2013 № 3263 (в посл. ред. постановления от 22.11.2017 № 3728), с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, а также непосредственно в комитете по экономическому развитию.

Торжественное подведение итогов Конкурса состоится 22 декабря 2017 года по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10, зал заседаний, 2 этаж, в 12.00.

Участники Конкурса награждаются дипломами, победители и призёры – дипломами и подарочными сертификатами:

– за первое место – 35 тысяч рублей;

– за второе место – 20 тысяч рублей;

– за третье место – 10 тысяч рублей.

Комиссия принимает решения о присуждении Участникам Конкурса специальных призов по каждой номинации по 10 тысяч рублей.

 

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