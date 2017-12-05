Группа «ФосАгро» стала лидером рейтинга «Ведомостей» по темпам роста производительности труда за последние пять лет

06 Декабря 2017 года, 10:34

КИРОВСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Группа «ФосАгро» стала лидером рейтинга газеты «Ведомости» по темпам роста производительности труда за последние пять лет.

Исследование по производительности труда (годовой выработке в денежном выражении на одного сотрудника) коснулось 55 крупнейших по выручке российских компаний на основе консолидированной отчетности по МСФО. Было изучено, как менялась их выручка на одного сотрудника в течение пяти лет и как эта выработка и общая численность сотрудников повлияли на расходы на персонал.

«Так, по расчетам «Ведомостей», у Группы «ФосАгро» с 2012 по 2016 гг. среднегодовой прирост выработки (выручки на одного сотрудника в год) составил +27%», – сообщили в «ФосАгро».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что «высокой производительности труда нам удалось достигнуть благодаря комплексной программе повышения эффективности и оптимизации бизнес-процессов. Мы объединили основные производственные активы в одно юридическое лицо, за счет чего произошла централизация ряда административных функций и устранение дублирующих должностей».

«Компания провела модернизацию с применением наилучших доступных технологий, было увеличено календарное время работы оборудования и сокращены простои, что способствовало ежегодному росту объемов производства в пределах 10%. Мы также внедрили новую систему мотивации сотрудников, что сказалось на повышении продуктивности их работы», – сказал Гурьев.