Срок работы обслуживающих ледоколы судов планируется продлить

06 Декабря 2017 года, 10:48

МОСКВА/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Госкорпорация «Росатом» намерена продлить до 2025 года срок эксплуатации трех своих уникальных судов технологического обслуживания атомных ледоколов — плавучих технических баз «Имандра» и «Лотта», а также теплохода для жидких радиоактивных отходов «Серебрянка», пишут РИА Новости.

«Продление назначенного срока эксплуатации ядерных установок судов атомного технического обслуживания ПТБ «Имандра», ПТБ «Лотта» и спецсистем теплохода «Серебрянка» позволит эксплуатировать эти суда по прямому назначению до 2025 года», — отмечается в техническом задании на сайте закупок Росатома.

Согласно техзаданию, до апреля 2018 года нужно разработать частные программы и методики комплексного обследования систем, важных для безопасности ядерных установок судов атомного технического обслуживания. Кроме того, за этот срок предстоит разработать методики определения и обоснования остаточного ресурса этих систем.

Комплексное обследование должно быть проведено до конца 2018 года, по его результатам будет подготовлен отчет.