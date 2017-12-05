ЦБ предупреждает об угрозе хакерских атак перед праздниками

06 Декабря 2017 года, 11:00

РОССИЯ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Центробанк предупреждает о повышенной угрозе хакерских атак перед Новым годом, сообщают «Известия».

Хакерские атаки на финансовые организации могут участиться перед Новым годом. Такой прогноз озвучил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычёв.

Начальник управления безопасности считает, что снижение активности вируса Cobalt Strike может свидетельствовать о том, что хакеры готовят масштабную атаку.

«Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает», — заявил Сычёв.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко