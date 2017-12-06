РЖД начнёт продавать билеты за 90 суток

06 Декабря 2017 года, 11:16

РОССИЯ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Россияне смогут покупать билеты на поезда дальнего следования и прицепные вагоны за три месяца до отправления, пишет газета «Известия».

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) откроет продажи с 10 декабря 2017 года. Оформить билет можно будет как на вокзале, так и на официальном сайте «РЖД». Приобрести билет за 90 суток можно будет только на рейсы внутри РФ.

Срок резервирования билетов был увеличен по многочисленным просьбам пассажиров, подчеркнули в компании. Сейчас приобрести проездной документ на поезда дальнего следования можно максимально за два месяца до даты отправления.