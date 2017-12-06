Прокуратура выявила нарушения законодательства о рыболовстве по обращениям представителей коренных малочисленных народов Севера

06 Декабря 2017 года, 11:55

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям представителей коренных малочисленных народов Севера по вопросу законности отказа Министерства рыбного и сельского хозяйства в предоставлении в пользование объемов добычи водных биоресурсов в пресноводных объектах.

Установлено, что в конце октября 2017 года в министерство от ряда представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ловозерском районе, поступили заявки на выделение водных биологических ресурсов на 2018 год на озере Умбозеро.

Министерство отказало. В обоснование отказа указано, что в соответствии с Законом Мурманской области «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области» Умбозеро находится в границах муниципального образования Кировск, которое не входит в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, утвержденный распоряжением правительства России.

Вместе с тем п. 2.7.2 Административного регламента министерства такое основание для отказа, как несоответствие заявленного места осуществления рыболовства Перечню, не предусмотрено. Указанное основание также не предусмотрено Правилами, устанавливающими порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденными Постановлением правительства России.

По итогам прокурорской проверки министру рыбного и сельского хозяйства Мурманской области внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о рыболовстве. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.