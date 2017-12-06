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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Акция «В Новый год - без долгов» продолжается
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 14:00

Акция «В Новый год - без долгов» продолжается


РОССИЯ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – В рамках общероссийской акции «В Новый год – без долгов» 4 декабря во всех территориальных органах ФССП России прошел общероссийский рейд. Он был посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате – самым важным и социально значимым направлениям в деятельности Службы.

Приставы осуществили выходы в рамках 1114 исполнительных производств о взыскании алиментов. Наложено 16 арестов на имущество должников. По 67 исполнительным производствам данной категории удалось установить место работы неплательщиков алиментов. В отношении восьми должников, обязанных к уплате алиментов, составлены административные материалы.

Также в этот день судебные приставы провели рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании заработной платы.

Осуществлен выход по 89 исполнительным производствам данной категории. В рамках шести исполнительных производств должникам вручены требования об исполнении решений судов. По 36 исполнительным производствам должники предупреждены об уголовной ответственности. По результатам проведенных мероприятий 41 исполнительное производство имеет перспективу окончания фактическим исполнением требований исполнительных документов.

Акция «В Новый год – без долгов» продолжается.

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