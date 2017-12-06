Осужденным пенсионерам ревдинской колонии рассказали о социальной поддержке

06 Декабря 2017 года, 16:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Группой социальной защиты ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 организовано консультационное мероприятие для осужденных, являющихся пенсионерами и инвалидами.

Перед участниками встречи выступили приглашенные представители Ловозерского комплексного центра социального обслуживания населения и общественной организации инвалидов в Ловозерском районе «Жизнь».

Социальные работники рассказали осужденным, куда им можно обратиться после освобождения из колонии и как решить проблемы обустройства в нормальной жизни. Особый акцент был сделан на гарантиях трудоустройства, выделении социального жилья, а в определённых случаях – материальной помощи.

Гости учреждения также доступно и исчерпывающе ответили на вопросы, возникшие у осужденных в ходе встречи. Подобные мероприятия проходят сейчас во всех подразделениях в рамках Декады инвалидов.

Всего в учреждениях УИС области отбывают наказание 86 осуждённых с разными группами инвалидности. В ИК-23, как и в других колониях региона, инвалидов-колясочников нет.