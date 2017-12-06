В Мурманске обсудили подготовку к выборам-2018

06 Декабря 2017 года, 12:39

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов рассказал о подготовке к выборам в 2018 году.

Богомолов осветил основные изменения, которые коснутся процесса голосования, а именно возможность подачи заявления на избирательный пункт по месту пребывания и введение электронных устройств для подсчёта голосов в Мурманской области. Также председатель комиссии рассказал о порядке информирования населения о предстоящих выборах.

«Важно, чтобы люди чувствовали сопричастность к этому государственному событию. Поскольку в нашей стране институт президента является определяющим, от его выборов зависит очень многое», – отметил Антон Богомолов

Ранее концепцию предвыборной кампании представила на заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.