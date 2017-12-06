Марина Ковтун участвует в мероприятиях «Транспортной недели»

06 Декабря 2017 года, 12:45

МОСКВА/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – ВМоскве 6-8 декабря проходит«Транспортная неделя» – комплекс мероприятий, куда входят XI Международный форум «Транспорт России», XI Международная выставка «Транспорт России», заседания межправительственных организаций по вопросам взаимодействия в области транспорта, XV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» и другие.

В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий отрасли.

В работе форума и выставки «Транспорт России» ежегодно принимают участие свыше 7500 человек. Суммарное количество участников – более 9500.

Пленарное заседание форума в этом году проходит под девизом «Транспорт России. В гармонии с природой». Участники встречи обсудят, для каких видов транспорта актуально альтернативное топливо, насколько освоение новых месторождений стимулирует переход морского транспорта на СПГ и обеспечение экологической безопасности в Арктике, а также государственную программу по внедрению газомоторного топлива на транспорте и «зеленые» фонды развития.

Завтра в рамках форума состоится деловой завтрак министра транспорта России. В центре внимания участников – привлечение инвестиций в проекты транспортной инфраструктуры. Речь пойдет о подходах к формированию государственной программы по развитию транспортной системы на принципах проектного управления, актуализации и корректировке Транспортной стратегии до 2035 года, применении принципов инфраструктурной ипотеки в области транспорта, механизмах снижения рисков и издержек для инвесторов.

В своем выступлении Марина Ковтун расскажет о синхронизации развития транспортной инфраструктуры проекта «Комплексное развития Мурманского транспортного узла» с применением различных источников финансирования.